挑戰英特爾！傳AMD逾2340億元洽購賽靈思

外電引述消息報道，美國晶片大廠超微半導體Advanced Micro Devices(AMD)正就收購其競爭對手美國晶片製造商賽靈思(Xilinx)進行深入談判，有關交易價值或超過300億美元(約2,340億港元)。

據悉，上述交易或最快下周敲定，惟由於談判最近陷入停滯，仍然存在變數。

AMD股價今年以來已上漲近1倍，在落後於其較大競爭對手數十年後，AMD在利潤豐厚的服務器晶片市場從英特爾手中奪取市場佔有率。賽靈思估值為260億美元(約2,028億港元)，但AMD預計在收購中支付溢價。

分析指出，在營運商斥資數十億構建5G網絡之際，收購賽靈思將幫助AMD向新市場擴展業務。賽靈思生產用於無線網絡的可編程晶片。

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