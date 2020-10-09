【長假後報捷】人民幣創近1年半新高　A股做好

內地十一及中秋雙節長假期結束後首個交易日，人民幣及內地股市周五(9日)同樣有好表現，在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)齊創2019年4月底以來新高，而內地股市現時升幅介乎1至3%。

CNY兌每美元升穿6.72關，升1.06%，高見6.7188；最新報6.7228。

CNH兌每美元亦升穿6.71關，高見6.7075，漲0.46%；最新報6.7137。每百港元兑86.55元人民幣。

至於中國外匯交易中心今早開出的人民幣兌每美元中間價報6.7796，較上日大幅上調305點子。

另外，滬深三大指數即市升幅仍介乎1至3%。其中，滬綜指最新升52點或1.6%，報3,270點；深成指大漲345點或2.6%，至13,253點；創業板指數亦升86點或3.3%，至2,661點。

投資銀行中金公司的研究報告指出，雙節長假後，內地A股有望積極開局，展望第四季市場穩中有升。主要基於以下幾個方面的原因：

1）A股節前短期的相對弱勢由多方面因素引起，並非基本面走弱；

2）中國經濟增長仍將繼續復甦，下半年上市公司盈利按年可能恢復至正增長；

3）股市流動性可能依然相對寬裕；

4）中美關係仍是影響市場的重要因素。該行預計隨着美國大選逐步明朗，對市場負面拖累或階段性減小。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299