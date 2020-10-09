高盛資深策略師：政經不穩　大選前美股將現動盪

外電報道，投資銀行高盛資深投資策略師Abby Joseph Cohen表示，由於經濟和政治的不確定性增加，總統大選前美股可能會大幅下跌。

報道引述Cohen指，擔心這可能會帶來相當大的負面影響，具體來說，這取決那些無法帶入模型去評估的因素，包含國會的動向，總統言論，最後當然就是選舉結果。他認為，股市內的估值存在着龐大的差距，自3月以來的反彈行情，很大程度上受到少數大型科技股推動，這可能導致未來市場更容易失望。

高盛內部則認為，從企業獲利增長預期和聯儲局的寬鬆政策來看，標普500指數目前被「溫和」低估。她警告，大選前的劇烈波動仍持續加劇，所有人都在密切關注紓困方案的協商。

她又認為，拜登勝選的「藍色浪潮」，可能為政府財政措施帶來更多保障，投資者現在認為民主黨可能獲勝，將在運用財政政策幫助經濟這件事上面更具確定性，對2021年後的企業獲利和經濟增長帶來更廣泛、更正向的長期前景。

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