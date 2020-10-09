【影業寒冬】傳美國華納媒體重組 或裁員數千人

外地傳媒報道，AT&T(T-US)旗下的華納媒體(WarnerMedia)將推動組織調整，包括裁減最少數千人，估計HBO、華納兄弟影業(Warner Bros)都會受影響。

在疫情影下，華納媒體的電影票房、有線訂閱以及電視廣告大受打擊。估計這波裁員將遍及華納兄弟影業，以及HBO、TBS、TNT等電視頻道，目標是精簡多達20%成本。今年初華納媒體的總員工數接近3萬人。

近幾個月以來，華納媒體的對手如迪士尼(DIS-US)、康凱斯特(CMCSA-US)都宣布裁員。全球第二大院線商電影世界(Cineworld)月初亦宣布暫時關閉在英國和美國所有戲院。

華納兄弟影業8月裁員逾500人。HBO Max自5月底推出一個月後，表現未如理想，華納媒體在8月初曾透露，將整頓HBO Max串流事業，或涉及裁員。

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