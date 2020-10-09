港股格局：姚浩然指24500點有阻力

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股反覆做好，理論上有利港股氣氛。不過，大市近日由23,200點低位反彈，進一步上升動力不足。市場觀望內地五中全會、美國總統大選等消息，加上傳統經濟股、新經濟股均已升至阻力區，雖然預期恒指短期有望企穩24,000點樓上，但在50天至100天線約24,500至24,600點有一定阻力，上升空間有限。

至於騰訊相對阿里巴巴落後，遊戲業務表現不俗，加上旗下子公司未來數年盈利有望爆發性增長，有利提升騰訊業績表現。近期其股價主要在500至560元區間上落，中線仍有可為，建議在530元樓下買入。

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