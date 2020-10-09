港股格局：姚浩然指24500點有阻力
2020年10月09日 10:41
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股反覆做好，理論上有利港股氣氛。不過，大市近日由23,200點低位反彈，進一步上升動力不足。市場觀望內地五中全會、美國總統大選等消息，加上傳統經濟股、新經濟股均已升至阻力區，雖然預期恒指短期有望企穩24,000點樓上，但在50天至100天線約24,500至24,600點有一定阻力，上升空間有限。
有傳美國計劃就螞蟻集團及騰訊(00700)支付系統推限制措施。姚認為，事件仍有變數，暫時對阿里巴巴(09988)及騰訊影響有限。走勢上，阿里巴巴近期股價已逼近早前高位，料短線於295至300港元有一定阻力。不過，若然螞蟻集團上市後有理想表現，有助阿里巴巴價值進一步釋放，中線值得看好，不妨待調整再吸納。
至於騰訊相對阿里巴巴落後，遊戲業務表現不俗，加上旗下子公司未來數年盈利有望爆發性增長，有利提升騰訊業績表現。近期其股價主要在500至560元區間上落，中線仍有可為，建議在530元樓下買入。
汽車股輪流發力，比亞迪股份(01211)股價屢創新高。姚認為，雖然中線看好新能源車板塊，但由於該股累積升幅不少，料先行在130元水平整固，部署上應相對審慎，待回落至115元附近再追相對值博。至於傳統汽車股如吉利汽車(00175)，其新能源車佔比不多，暫不宜過分憧憬，支持位在15元，17元有阻力，只宜在短炒波幅。
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