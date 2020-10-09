【確診發財】白官禮品店推「特朗普擊敗新冠」紀念幣

外電報道，美國總統特朗普自感染新冠肺炎疫情後，迅即恢復過來，再以強人形象示現人前，回歸白宮更強調民眾不要被疫情控制人生。白宮禮品店順勢推出「特朗普擊敗新冠」紀念幣，每個索價100美元(折合約780港元)。

據講，非白宮官方的白宮禮品店已在官網上開放預訂上述紀念幣，並指出該款紀念幣上面寫著「個人超越並擊敗致命的新冠疫情病毒」，惟現尚未有該商品的圖片可供參考。

負責設計該金幣的白宮禮品店主席詹尼尼表示，當白宮禮品店聽到特朗普確診新冠肺炎的噩耗，祈禱並充滿信念，深知總統必定能戰勝新冠病毒。該紀念幣現僅開放網上預購，料大選後的11月14日發行。

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