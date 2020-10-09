港股格局：曾永堅指阿里恐見雙頂　籲可先食胡

內地A股長假期後復市，北水重臨，港股周五早段先升後回。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅預期，港股短期仍會維持上落市格局，反彈動力不會太強，因美國總統大選結果的不明朗因素、以及美國總統特朗普在大選前或加大對中國施壓，皆會令港股市場氣氛轉趨審慎。惟另一邊廂，投資者憧憬螞蟻集團快將上市，港匯持續強勢，以及中國經濟數據表現不差，港股在低位將見支持，預期恒指短線會在23,700至24,600點水平上落。

9月份財新中國服務業採購經理指數(PMI)錄54.8，他指近期中國經濟數據顯示，內地經濟活動正常化後的復甦動力持續，將有利中港股市表現，而A股假後復市表現亦符合預期。

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