港股格局：曾永堅指阿里恐見雙頂 籲可先食胡
2020年10月09日 10:52
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內地A股長假期後復市，北水重臨，港股周五早段先升後回。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅預期，港股短期仍會維持上落市格局，反彈動力不會太強，因美國總統大選結果的不明朗因素、以及美國總統特朗普在大選前或加大對中國施壓，皆會令港股市場氣氛轉趨審慎。惟另一邊廂，投資者憧憬螞蟻集團快將上市，港匯持續強勢，以及中國經濟數據表現不差，港股在低位將見支持，預期恒指短線會在23,700至24,600點水平上落。
9月份財新中國服務業採購經理指數(PMI)錄54.8，他指近期中國經濟數據顯示，內地經濟活動正常化後的復甦動力持續，將有利中港股市表現，而A股假後復市表現亦符合預期。
至於阿里巴巴(09988)周五早段升穿292元創新高，他指阿里與其他大型科技股比較，年內升幅仍相對落後、估值較低，近期借着螞蟻集團上市而出現短線炒作的催化劑。
惟他提醒，即使美國大選明朗化後，美國針對中國科技公司的方向不變，加上現時技術上阿里疑似出現「雙頂」形態，建議有貨的投資者可考慮先短線沽貨鎖定利潤。在眾多大型科技股中，美團點評(03690)相對上可免受中美科技戰的影響。
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