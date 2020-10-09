【專家樓評】陳永傑：香港經濟差　樓市辣招稅銳減5成

遭到新冠肺炎沉重打擊，香港經濟由年初至今表現不振，但政府開支巨大，庫房收入薄，再長期人不敷支，香港經濟將甚為不妙。

本港經濟受到疫情重重打擊，很多行業都陷於艱苦境地，飲食、零售、娛樂、旅遊及航空業更是重災區，再加上限制令等措施，很多行業都苦不堪言。雖然本港樓價高昂，就算不買樓也要租樓居住，反而樓市尚僅可餬口，未至於生意停頓。

不過，本港樓市生意大減，政府在樓市不論是額外印花稅、從價印花稅及買家印花稅等等樓市辣招稅收，今年首8個月都告大幅減少。根據稅務局的最新資料顯示，今年首8個月各項物業辣招稅收共約69.5億元，相較去年同期約153億元，按年大減約54.5%。

政府必須好好保護香港各行各業的生存機會，因為樓市辣招稅收可坐享其成，但現正萎縮，其他行業再進一步衰弱，將會令樓市成交及稅收進一步下降。政府必須認真應對，否則庫房無錢可用。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299