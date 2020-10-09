國際金融協會：料G20對貧窮國家暫緩還債倡議延長不逾1年

國際金融協會(IIF)行政總裁Tim Adams表示，二十國集團(G20)領導人將把會對世界最貧窮國家的2020年暫緩還債倡議(Debt Service Suspension Initiative)延長不超過一年，惟有關倡議不會擴大至目前的收入資格之外。

不過，上述倡議幾乎沒有私營部門參與，主要由於信用評級變更，以及市場准入等風險超過許多國家的回報。而有關的倡議並非要解決基本的償付能力問題，因此主管部門和公司正在密切關注下一步的迹象。

IIF又稱，看到為流動性危機提供更好的內置債務工具的餘地，如災難性事件條款或會在某些情況下在國家需要流動性救濟的情況下引發暫停。

此外，IIF正在與經合組織合作建立私營部門債務庫，以提高透明度。而中國金融當局亦同意需要提高透明度。

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