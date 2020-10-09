港元拆息︰1個月跌至0.4厘
2020年10月09日 11:31
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.052厘；1星期報0.12厘；與樓按相關的1個月再跌至0.4厘；3個月企0.55厘水平。
9/10/2020
隔夜 0.05286厘
1星期 0.12786厘
2星期 0.24411厘
1個月 0.40607厘
2個月 0.47071厘
3個月 0.55000厘
6個月 0.70679厘
12個月 0.89339厘
8/10/2020
隔夜 0.05125厘
1星期 0.13607厘
2星期 0.26107厘
1個月 0.41911厘
2個月 0.47786厘
3個月 0.55893厘
6個月 0.70679厘
12個月 0.89411厘
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