港元拆息︰1個月跌至0.4厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.052厘；1星期報0.12厘；與樓按相關的1個月再跌至0.4厘；3個月企0.55厘水平。

9/10/2020

隔夜 0.05286厘

1星期 0.12786厘

2星期 0.24411厘

1個月 0.40607厘

2個月 0.47071厘

3個月 0.55000厘

6個月 0.70679厘

12個月 0.89339厘

8/10/2020

隔夜 0.05125厘

1星期 0.13607厘

2星期 0.26107厘

1個月 0.41911厘

2個月 0.47786厘

3個月 0.55893厘

6個月 0.70679厘

12個月 0.89411厘

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