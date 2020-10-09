【旅業蕭條】卡塔爾航空：行業面臨崩潰　復甦或待2024年後…

卡塔爾航空公司首席執行官Akbar Al Baker周四(8日)接受外媒訪問時警告，任何航空公司的最壞情況尚未出現，他擔心今個秋冬疫情將反彈，令全球航空業陷入大崩潰，故敦促各國政府通過救助來支持航空公司。

新冠肺炎疫情爆發以來，至今全球已有43家商業航空公司倒閉，約有485架飛機處於閒置狀態。早前國際航空運輸協會(IATA)預計，航空業將在2020年下半年燃燒770億美元的現金。

報道引述Akbar Al Baker表示，歐洲很快將有其他救助計劃，下一波疫情可能比之前更嚴重。他預計，運力將進一步減少，這在某種程度上也對旅行的公眾不利，因為這將使某些確實希望做到這一點的航空公司處於壟斷狀態。

卡塔爾航空在2019-2020財政年度錄得創紀錄的19億美元虧損。但他警告，噩夢還沒有結束，公司的損失將繼續，因為世界上每家航空公司都會繼續虧損，因為沒有更多的乘客可以運載，即使像該公司相對大量的乘客可以運載，但情況依然受限，因目前大多數國家/地區都關閉了機場，交通僅能單向。

他認為，如果這種疫情進一步蔓延，航空業的復甦可能要延至2024年之後。他感嘆世界各地的機場和政府都禁止某些國家和地區的參與者進入，並稱繼續關閉機場是「一個非常愚蠢的決定」。

一些國家創造了「旅遊泡泡」，僅允許某些所列國家的旅行者入境。現在有數十個國家/地區為旅遊業重新打開了大門，但大多數國家/地區仍限制人流進出。他認為，各國政府必須介入以支持航空公司，因為它們是就業的引擎，因此對國家經濟至關重要，世界上每個國家都依靠自己的國家運載體來保持國際交往，創造經濟利益。

此外，美國航空(American Airlines)首席執行官Doug Parker亦警告，如果美國國會不通過航空業的刺激措施，該公司將被迫停止在其他美國市場提供服務。他指出，截至11月，該公司已將服務範圍減少至全美僅13個城市。若得不到更多的補助，將會停止小城市航線，而大城市航線也會大大減。該公司月初宣布安排1.9萬名員工放無薪假期。

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