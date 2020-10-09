太誇張！美國50大富豪身家接近1.65億窮人資產總和

新冠肺炎疫情重創全球經濟，同時亦加深貧富懸殊的差距。根據美國聯儲局數據，今年上半年首1%的富豪淨資產總額達34.2萬億美元(約266.7萬億港元)，而最貧困的50%(約1.65億人)總共只有2.08萬億美元，佔全國家庭財富總額的1.9%。

同時，按外電數據顯示，美國50大富豪身家接近2萬億美元，較今年初增加3,390億美元。

數據顯示，美國白人家庭擁有全國家庭總財富的83.9%，而黑人家庭僅佔4.1%。雖然隨着美國變得更加多樣化，白人在總人口中所佔的比例有所下降，但黑人所佔的財富比例卻與1990年持平。

而在首25名富豪當中，只有一位不是白人，他就是端視訊會議服務公司「Zoom」的華裔行政總裁袁征，其身家今年增長近7倍，至242億美元。

分析指出，貧富懸殊的其中一個主要原因在於大部分美國市民並未受惠於美股上漲。底層90%人的股市敞口已經下跌近20年。自2002年在21.4%觸頂後，中上階層持有的股票倉位下降10個百分點。財富水平居於後50%的人情況亦類似。

聯儲局的數據顯示，最富裕的1%的人口持有超過50%的公司股票和共同基金股份，而最富有的10%則持有超過88%的股票。

此外，美國現年50歲以上「嬰兒潮一代」擁有美國大部分財富，達到59.6萬億美元，是X世代(1965至1980年出世)的28.5萬億美元的兩倍，更是千禧一代(出生於1981至1996年)5.2萬億美元的10倍多。

美國千禧一代雖然總數多達7,200萬人，但僅持有4.6%的財富，是規模最大的勞動力群體。

至於X世代近年來在積累財富方面取得一些進展，他們的總凈資產自2016年年中以來增長一倍。

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