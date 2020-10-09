港股格局：連敬涵料恒指24600點存阻力
2020年10月09日 11:38
東網電視更多新聞短片
恒指周五開市做好，及後升幅受窄。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，恒指雖然突破兩萬四關口，但9月份低位至今已反彈近千點，預料阻力位為24,600點。
他預期，若恒指在未來一星期升至24,500至24,600點位置，將會有阻力，原因是美國總統大選不明朗因素，以及美國總統特朗普對付中國的手段層出不窮，為股市增添不確定性。加上螞蟻下周隨時準備招股，將令資金進一步收緊，大市上升動力不足。
至於香港疫情反覆，主要影響本地地產股，令股市難大升，對個別股份尤其新經濟股影響不大。
他指投資者可繼續留意新經濟股，但須留意股價已升至較高水平，特別是龍頭股ATMX，或要等待公司在10月下旬或11月公布業績後有利好消息，股價才有機會出現突破。他指投資者仍可留意個別追落後股份，如移卡(09923)早前累積升幅較多，已在50港元位置整固逾兩個月，相信好消息一旦出現，股價會大幅反彈。
ATMX方面，阿里巴巴(09988)股價周五創新高，高見293元。他認為股份熱炒只是因為旗下螞蟻集團分拆上市，螞蟻上市後阿里未必會再上升。
騰訊控股(00700)股價波幅在500元至560元，現時距離高位不足20元，除非第三季業績公佈有驚喜，否則短期難以突破560元。
市場現時憧憬美團點評(03690)在11月13日恒指季檢時會染藍，但股價已接近歷史高位280元，未必可突破。
至於小米集團(01810)早前升至近27元水平，是源於華為停產手機晶片，但華為有機會分拆副綫手機品牌，讓其採購零組件可不受美國禁令限制，相信若業務分拆成功，必對小米的市場地位造成打擊，短期內未見上升空間。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！