港股格局：連敬涵料恒指24600點存阻力

恒指周五開市做好，及後升幅受窄。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，恒指雖然突破兩萬四關口，但9月份低位至今已反彈近千點，預料阻力位為24,600點。

他預期，若恒指在未來一星期升至24,500至24,600點位置，將會有阻力，原因是美國總統大選不明朗因素，以及美國總統特朗普對付中國的手段層出不窮，為股市增添不確定性。加上螞蟻下周隨時準備招股，將令資金進一步收緊，大市上升動力不足。

至於香港疫情反覆，主要影響本地地產股，令股市難大升，對個別股份尤其新經濟股影響不大。

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