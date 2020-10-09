中國經濟：30間內地手遊商9月全球吸金19.2億美元

流動應用數據分析公司SensorTower就2020年9月中國手遊發行商在全球AppStore及GooglePlay的收入排名作公布，於榜單中，30間廠商全球吸金19.2億美元，佔目前全球手遊總收入28.8%。

其中最受歡迎的為莉莉絲《萬國覺醒》，自9月23日登陸中國市場至今，穩居AppStore手遊暢銷榜首五位；同時，在海外創下國產SLG手遊月收入最高記錄，於上市首周在內地蘋果公司(Apple Inc.)商店預估收入達1,350萬美元，超越《三國誌·戰略版》，同期創國內SLG手遊首周收入記錄。

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