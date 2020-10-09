【專家樓評】周定國：墨爾本人口增長　邊一區樓價升幅最大？

澳洲早前宣布延長港人學生或工作簽證，大大增加當地吸引力。其中，墨爾本近年基建發展迅速，成功吸引不少人從澳洲主要城市，例如悉尼等移居到墨爾本。根據「澳洲統計局」數字顯示，過去3年，墨爾本人口增長約46萬。按照目前人口增速，當地人口將於2026年超越悉尼，成為澳洲第一大城市。

同時，人口增長亦是墨爾本樓價升值的催化劑。而且根據美聯環球樓價指數，墨爾本樓價於首季錄得約2%增幅，疫市下表現相當硬淨，那麼墨爾本哪一區最值得投資呢？

個人首推墨爾本「華人富人區」Glen Waverley，該區樓價甚至比墨爾本市中心還要高，該區樓價去年更一度飆升約14.4%，是墨爾本樓價升幅最大的地區。

根據澳洲房地產網站Domain.com數據顯示，目前墨爾本市中心兩房單位平均樓價約58萬澳元，至於Glen Waverley兩房單位平均樓價約69.5萬澳元，較墨爾本市中心高出將近2成。

為何Glen Waverley的樓價較市中心還高呢？首要原因是，Glen Waverley擁有媲美香港「九龍塘」的超級名校網，周邊擁有六間小學、三間公立中學及三間私立中學。全球知名大學Monash大學和Deakin大學均近在咫尺，其中澳洲財政部長與墨爾本市市長亦是Monash大學校友，吸引很多望子成龍的買家不惜工本在該區置業。

此外，Glen Waverley交通四通八達，澳洲政府近年耗資500億澳元打造新地鐵計劃，屆時地鐵將會途經墨爾本機場、Glen Waverley、Doncaster和Box Hill等多個華人區，更加可以一站即達Monash及Deakin大學車站，相信樓價將受惠學房區效應及新地鐵計劃而更上一層樓。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)

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