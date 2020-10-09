【大行報告】大摩上調2021年度iPhone出貨量預測

投資銀行摩根士丹利的研究報告指出，目前蘋果公司(Apple Inc.)2021年財年(9月底止)的iPhone銷售量和產品平均價估計仍然過低，故該行上調對Apple 2021財年的收入和每股收益提高均2%，較市場預測高出5%至6%，並相信10月13日發布新iPhone，將有助於Apple股價重估，朝目標價130美元進發，故予「增持」的投資評級。

該行又上調Apple將2021財年iPhone出貨量預測由2.18億部，提高至2.2億部，按年升22%。主要有見Apple即將推出的支援5G的設備組合，加上iPhone以舊換新和融資計劃的應用日廣，亦受惠在歐洲，中東和非洲和中國等主要市場的份額增加。

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