深圳與人行合作開展數碼人民幣紅包試點　總額1000萬人幣

內媒報道，深圳市人民政府近期聯合人民銀行開展了數碼人民幣紅包試點。今次試點由深圳市羅湖區出資，通過抽籤方式將一定金額的資金以數碼人民幣紅包的方式發放至在深個人數碼人民幣錢包，社會公眾可持發放的數碼人民幣紅包在有效期內至羅湖區指定的商戶進行消費。

報道指，目前數碼人民幣已在深圳、蘇州、雄安、成都，以及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。是次深圳市政府聯合央行開展數碼人民幣紅包試點，向5萬名中籤人員發放總額高達1,000萬元人民幣的紅包，是進一步擴大數碼人民幣測試的應用場景。

是次活動是向在深圳個人發放1,000萬元數碼人民幣紅包，每個紅包金額200元人民幣，數量共計5萬個。該紅包可於10月12日18時至10月18日24時在深圳市羅湖區轄內已完成數碼人民幣系統改造的3,389家商戶無門檻消費。

從今日(9日)起，在深個人就可線上申領數碼人民幣紅包。按照此次申領數碼人民幣紅包的規則，凡是在深個人，只要預約登記時所處地理位置在深圳市行政區域內(含深汕特別合作區)，使用內地手機號碼和第二代居民身份證就可預約登記。

值得注意的是，儘管數碼人民幣主要定位於M0(流通中的現金)，但依然需要有開立銀行，目前央行主要與工農中建四大國有銀行試點合作數碼人民幣的試點工作。因此，此次預約登記時除需要填寫包括姓名、身份證號和手機號碼在內的個人基本信息，還選擇個人數碼紅包開立銀行。

按規定，預約登記時間截止至10月11日8時，屆時系統會抽籤並確定中籤名單。中籤人員收到中籤短信後，需根據指引下載安裝「數碼人民幣APP」，紅包將於10月12日18時起發放。

是次參與活動的3,389家商戶涵蓋餐飲、超市、加油站、地鐵交通、百貨公司等多個領域，按照紅包的使用規則，紅包不能轉給他人或兌回至本人銀行帳戶，超過有效期未使用的紅包將被收回。

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