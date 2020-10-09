【瑞通推介】阿里創新高　資金續傾向睇好

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者聚焦美國紓困措施消息，道指隔晚收報28,425點，升122點或0.4%，創1個月高位。

恒指周四(8日)最多跌220點，收報24,193點，跌49點或0.2%，結束4日升勢。周五(9日)早段先升後回，早段曾升150點，重返24,340點之上的水平，其後倒跌。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾8,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,700萬元，反映投資者看好港股後市。周四其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

A股周五復市，表現向好。南方A50周四收升0.1%於17.18元，為全日高位，同時錄5連升，期間累升3.3%，並已收復各移動平均線。周五早段反覆靠穩，重上17.2元。周四分別有逾60萬和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴旗下淘寶特價版周五在上海推出首家1元實體店。另市場聚焦螞蟻集團何時通過上市聆訊，以及螞蟻旗下電子支付平台或被美國研究限制的消息，不過，市場未有太大負面反應。阿里周四反覆靠穩，曾高見289.8元。周五早段繼續做好，再創上市新高293元。周四分別有近310萬和逾50萬元淨流入其好倉和淡倉。周五早段即市較多資金追入牛證。

吉利汽車上日收報15.6元，為全日最高位，但升幅僅0.6%，較同業落後。吉汽收市後公布9月銷量12.63萬輛，按年及按月均增長11%，單月銷量創年內最高。今年首9個月總銷量按年減少約9%，完成全年經修訂銷量目標的66%。吉汽周五早段曾升逾1%，高位重上16元。周四有逾280萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。即市有資金追入吉汽牛證。

有分析指華為有可能分拆榮耀手機業務，後者手機與小米集團手機均價接近，將對小米帶來重大衝擊。該股周四曾瀉6.4%，低見20.3元，連穿10天和20天線，收市仍挫3.9%，報20.85元，是表現最差藍籌。周五早段反彈逾1%，曾重上21.4元。周四有超過4,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾420萬元淨流出。

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