傳安信信貸重啟賣盤 眾行及象錢寶為潛在買家

有媒體報道，安信信貸重啟出售計劃，虛擬銀行眾安銀行及象錢寶都有意收購。安信股東在過去幾周與買家進行初步洽淡，預計作價不少於6億美元(約46.8億港元)。

報道指，安信今年擁有約10億美元(約78億港元)的貸款組合，超過26萬名客戶。安信早前已傳出有意賣盤，惟4月份爆發新冠肺炎疫情，該談判計劃暫時煞停。

由香港中旅金融控股牽頭，加上Pepper Group Pty及York Capital Management Global Advisors組成的國際財團，於2015年從渣打銀行(香港)手上收購安信信貸，據指當時作價高於6億美元。

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