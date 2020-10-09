【大師睇市】大市已喘穩 有貨繼續持有！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股假期完結後反覆做好，現時主要在24,000至24,200點附近拉鋸，相信大市暫時已喘定，9月震盪已告一段落，個別股份有望逐步向好。

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