【大師睇市】大市已喘穩 有貨繼續持有！
2020年10月09日 12:48
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股假期完結後反覆做好，現時主要在24,000至24,200點附近拉鋸，相信大市暫時已喘定，9月震盪已告一段落，個別股份有望逐步向好。
大師補充，早前大市調整，主要由於有傳滙豐控股(00005)被列中國不可靠實體清單，以及市場對恒大資金鏈斷裂的憂慮，但相關消息已逐步消化。港股近日跟隨外圍做好，A股假期復市亦向好，恒指短期若可企穩24,200點水平，相信後市重上2萬5關樓上，並重返24,200至25,500點區間上落。他指個別恐慌拋售或落後的股份，短期內有望收復失地，不妨繼續持有，等待反彈浪持續。
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