調查：港消費者信心指數按季挫13.3%　買樓信心急降兩成

香港城市大學調查顯示，第三季香港消費者整體指數錄得57.4，按季顯著下降13.3%，是2008年第三季以來的第三低，接近今年第一季錄得的第二低水平55.3；按年則上升8.7%。所有分指數均在71分以下，顯示港人對各個範疇仍然欠缺信心。

消費者信心指數在5個方面均顯著下降，包括購買房屋、投資股票、生活(消費)狀況、就業狀況和物價狀況。當中，市民對購置房屋的信心與上個季度相比明顯有所下降，是信心最弱的範疇。第三季購買房屋的整體信心指數為46.5，按季大幅下降20.8%；對目前購買房屋的信心指數為45.8，按季顯著下降19.9%；對未來3個月購買房屋的信心指數為47.0，按季降21.3%。

與第二季相比，市民對第三季投資股票的信心顯著下降，是跌幅第二大的範疇。港人對投資股票的整體信心指數為53.1，按季降18.3%。對目前投資股票狀況的信心指數為52.2，按季跌17.8%；對未來3個月狀況的分指數為53.7，亦較上一季度顯著下降18.6%。

香港消費者對生活(消費)狀況方面的整體信心指數為71.0，按季降13.2%；按年升18.5%，是港人較有信心的範疇。對目前狀況的信心指數為77.5，相比第二季度顯著下降12.2%。港人對未來3個月生活狀況的信心指數為66.7，與上一季度相比顯著下降13.8%。總體來看，香港消費者對生活(消費)狀況的信心顯著下降，對未來3個月生活狀況的分指數絕對數值偏低，顯示市民對預期生活狀況未能回復信心。

港人對就業狀況的整體信心指數錄得52.9，按季跌12.3%；按年跌2.8%。港人對目前就業狀況的信心指數為45.5，按季跌3.6%；對未來3個月的就業信心指數為57.8，按季跌16.2%。目前和預期分指數的絕對數值都較低，表示港人對就業狀況持續擔憂。

港人對物價狀況的整體信心指數錄得62.0，按年升2.6%，但按跌11.6%；港人對目前物價狀況的信心指數為60.2，按季度下跌6.7%；對未來3個月物價狀況的信心指數為63.2，按季跌14.5%。結果顯示，消費者對物價狀況的信心指數有所下降，信心仍然不足。

港人對經濟發展方面的分指數為58.7，按季下降3.9%；惟較去年同期顯著上升10.3%。港人對目前經濟狀況的信心指數為51.4，相比上一季度上升6.6%。港人對未來3個月經濟發展的信心指數為63.6，按季降8.8%。分指數的絕對數值較低，反應消費者對香港的經濟發展狀況相當擔憂。

是次調查日期為9月7至30日，以電腦隨機抽樣，電話訪問的形式，共訪問了1,013位年滿18歲並在本地常住的香港居民。在95%的置信水平下抽樣，誤差為1.5個百分點。

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