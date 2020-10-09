人民幣漲近千點子 分析：若拜登勝出利好人仔走勢
2020年10月09日 13:15
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（中新社圖片）
人民幣飆升近千點子！截至下午1時，在岸人民幣(CNY)報6.7120兌每美元，較上個交易日飆986點子；離岸人民幣(CNH)報6.7036，較昨日升316點子。
澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh認為，今(9日)中間價升逾300點子，反映中國人民銀行不介意CNY追上CNH的漲勢，而若拜登在美國總統大選中勝出，將進一步刺激人民幣上漲至6.6。
瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰此前亦認為，大選中拜登的優勢擴大，意味貿易戰、強美元的風險有望減低，利好人民幣。不過，美國選情波動，預計10月份人民幣走勢會非常震盪，波動區間將在6.7至6.9水平。
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