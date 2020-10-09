調查：環球投資者9月份信心指數降至83.9

道富環球市場公布9月份《道富環球投資者信心指數》，該指數由8月份經修訂後的86.1點，下降2.2點至83.9點，主要源於歐洲地區投資者信心指數降12點至110.6點，和亞洲地區指數降5.6點至84.4點的影響。同時，北美地區投資者信心指數從77.6點，小幅上漲至78.8點。

道富環球市場高級宏觀策略師Marvin Loh指出，隨着全球股市6個月來首次全面下跌，9月份投資者風險偏好略有下降。投資者繼續密切關注新冠肺炎病毒的傳播路徑，在全球範圍內以及在最初成功降低了感染率的國家，新感染病例數都有所上升。

Loh續稱，各國央行近期的會議也對9月的投資者信心指數產生重大影響，因為投資者普遍對央行行動力缺失感到失望。儘管9月美國市場波動最大，北美投資者信心僅受到輕微影響。而歐洲地區的投資者信心指數下跌兩位數，主要是緊張的英國脫歐談判和對疫情的擔憂情緒抵銷了刺激政策和防疫措施在前幾個月取得的成果。

《道富投資者信心指數》通過分析機構投資者的實際買賣模式，定量測量投資者信心或風險偏好。該指數明確顯示投資者風險偏好的變化：股票在資產配置中佔比愈大，投資者風險承受能力或信心則愈高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或减少其對風險資產的長期配置。

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