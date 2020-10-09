金發局：建議加大人民幣跨境轉帳限額

粵港澳大灣區的發展潛力受市場關注，香港金融發展局主管(政策研究)董一岳在網上研討會提及，目前尚未有支付體系聯通香港與內地市場，早前金管局已提出建議，將本港快速支付系統「轉數快」(FPS)擴展至大灣區，同時考慮到大灣區將來資金往來大幅增加，亦建議加大人民幣跨境轉帳8萬元的限額，迎合支付系統互通。

他指出，有關推進大灣區與香港聯通的建議仍要待政府回應，目前未能確定正式落實時間，但參考過往經驗，落實的機會較大。

董續指，若更多香港銀行加入，開拓跨境開戶服務、跨境房地產抵押貸款及保險業務，將有利促進與大灣區的金融合作。

疫情為金融服務市場帶來改變，工銀亞洲金融市場部聯席主管詹偉基表示，行業發展在疫情下確面對挑戰，但相信亦帶來不少新機遇，例如可以透過網上平台為產品或服務進行推廣。他又指，內地仍對本港的金融服務有一定需求，而內地經濟恢復迅速，料未來幾年內地生產總值都會出現正增長，相信本港市場可受惠。

至於香港獲發牌的8間虛擬銀行陸續登場，羅兵咸永道香港合夥人關維端指出，虛銀或是首批受惠大灣區發展的企業，當中面對的主要挑戰是客戶資料私隱保障及網絡安全問題。

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