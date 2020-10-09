滙豐：為業務和供應鏈設下2030年「淨零排放」目標
2020年10月09日 13:45
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滙豐控股(00005)宣布，計劃在融資及投資方面，支持全球經濟過渡至「淨零排放」，以期能在2030年實現業務和供應鏈「淨零排放」的目標。
滙豐表示，致力於使其融資排放量（即其客戶投資組合的碳排放量）與《巴黎協定》的目標保持一致，該目標是到2050年或更早實現淨零排放。
該行承諾與各行各業的客戶合作，開發量身定制的解決方案以減少排放。該行將愈來愈優先考慮有助於實現低碳轉型的融資和投資，目標是到2030年為客戶提供7,500億美元至1萬億美元的融資和投資，以協助實現減排目標。
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