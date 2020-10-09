內地股匯第4季開局奇佳！惟市場仍憂很多風險點未消化

外國傳媒報道，連續8天的黃金周假期後，中國在岸市場2020年最後一個季度樂觀開局：A股如預期追隨美股和港股上漲，中間價強於市場預測後境內外人民幣共揚，離岸匯率一度突破6.7大關。節間諸多牽動國際市場的消息，將有待中國投資者進一步消化，這包括特朗普染疫、美國經濟刺激談判曲折、總統選戰中拜登呈現優勢等。

滬綜指周五(9日)盤中漲幅擴大，一度漲1.9%，為3周以來最大漲幅；創業板指數勁升近4%。人民幣中間價調升0.45%至6.7796元，明顯強於市場預測平均值；在岸人民幣開市後大幅補漲近1.3%至6.71元一線，離岸匯率一度升破6.70元，為18個月來首次。中國國債期現貨同跌。

近期隨着美國總統特朗普健康問題有驚無險，以及白宮對更大規模的刺激方案轉為持開放態度，風險偏好主導市場情緒。美股周四(8日)創下近5周高位，香港恒生指數10月交易開始以來合計上升逾3%；10年期美債孳息率本月以來爬升逾9點子，接近逾7個月高位。

在岸人民幣兌美元節前收於6.7990後，離岸人民幣隨國際市場風險情緒的波動上下震盪。周五受偏強中間價驅動，境內匯率開盤迅速補齊與離岸此前約600點子的價差，進一步上攻。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh認為，周五公布的中間價說明中國央行不介意在岸人民幣追上節間離岸人民幣的漲勢。他說：「離岸人民幣目前接近6.7元這重要阻力位；如果拜登在美國總統大選中勝出，將會進一步刺激人民幣上漲，漲至6.6元一線也並不為過。」

不過，Goh也指出，多數出口商可能已經於黃金周前完成結匯，人民幣的大幅上漲可能給進口商提供購匯機會。這也意味着人民幣短期之內的更多升幅或受市場供求的抑制。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰此前也認為，短期受美國選情不確定性影響，人民幣的走勢預計仍會非常震盪。他預計月內波動區間將在6.7至6.9。

受美國刺激計劃有轉機提振，對資金面敏感的科技等增長股周五在中國股市表現更佳，創業板指數創下近3個月來最大上漲；外資通過陸股通淨買入125億元人民幣，邁向3個月來最大。凱基證券分析師陳浩表示，周五A股追隨假期外圍市場補升，預期漲勢會有持續性，外資回流也有所提振；隨着中國基本面恢復和人民幣升值，10月A股在全球範圍預計會較出色。

值得注意的是，黃金周後傳統上會有一波短期行情的消費股並未大漲。可選消費在滬深300十大行業分類指數中表現倒數第二，旅遊和影視股漲跌互現，免稅店龍頭中國中免還一度跌停。

野村在周一(5日)的報告中稱，黃金周前幾日的消費數據顯示，在後疫情時代，中國消費支出跑輸整體復甦趨勢。部分原因包括一些社交距離規定仍在執行，低收入人群受疫情影響最大，而中國的財政支持主要用於刺激投資等。中國或出台政策繼續刺激消費，但規模估計都相對較小。

展望後市，經濟學家和分析師們也未敢掉以輕心。美國總統大選進入後期、全球經濟及美刺激計劃的不確定性、疫情復燃都將考驗市場神經。

國盛證券固收分析師楊業偉等人周四在報告中指出，歐洲經濟復甦節奏可能因疫情放緩；中國國內來看，雖然9月製造業PMI超預期回升，但主要依靠小型企業景氣度改善推動；實體經濟延續弱勢復甦，並不強勁。

第三季度中國10年期國債孳息率累計升幅約33點子，創下2013年底以來最差季度表現。在節後的樂觀情緒下，10年國債期貨周五延續跌勢，活躍債券孳息率創近10個月來新高。此外，中國央行周五雖然暫停逆回購，淨回籠5,600億元人民幣創近8個月來最大，但銀行間回購利率仍然普跌。

市場人士對「債熊」是否繼續仍有分歧。海通證券在報告中稱，經濟基本面對債市整體不利，且資金面依然面臨挑戰。

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