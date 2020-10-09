印度央行維持利率不變　料2021財年GDP萎縮9.5%

外媒報道，印度央行連續第2次會議將將基準回購利率維持在4%不變，並維持政策立場寬鬆，暗示或再實施寬鬆。

印度央行行長Shaktikanta Das周五在視像會議中指，如有必要就將保持寬鬆，至少會持續至明年，在可持續的基礎上重振經濟，減低新冠肺炎影響，確保通膨率保持在目標之內。

印度央行料，截至明年3月的第四財季，通膨率將放緩至接近4%，即2%至6%目標區間的中點；另2021財年GDP萎縮9.5%，但可能出現快速反彈。

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