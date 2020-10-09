印度央行維持利率不變 料2021財年GDP萎縮9.5%
2020年10月09日 14:33
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
外媒報道，印度央行連續第2次會議將將基準回購利率維持在4%不變，並維持政策立場寬鬆，暗示或再實施寬鬆。
印度央行行長Shaktikanta Das周五在視像會議中指，如有必要就將保持寬鬆，至少會持續至明年，在可持續的基礎上重振經濟，減低新冠肺炎影響，確保通膨率保持在目標之內。
印度央行料，截至明年3月的第四財季，通膨率將放緩至接近4%，即2%至6%目標區間的中點；另2021財年GDP萎縮9.5%，但可能出現快速反彈。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！