長實海澄軒酒店改建住宅 增設電單車及單車泊位
2020年10月09日 15:15
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長實集團(01113)早前就旗下馬鞍山鞍駿街海澄軒酒店，向城市規劃委員會提交規劃申請，計劃將逾七成客房改建為住宅單位，發展商近日再向該會提申請，主要增設10個電單車位、以及41個單車停泊位。
上述酒店佔地約86,114方呎，現為「其他指定用途」註明「酒店」地帶，申請人要求改劃作「住宅(甲類)12」用途，以作分層住宅及酒店發展。
今次申請主要增加電單車位及單車停泊位，整體發展規模均與早前提交方案大致相同。項目現提供831個酒店房，計劃將其中637個房間，改建作住宅單位，佔比例約76.7%。餘下194伙保留作酒店用途，總樓面約591,751方呎，其中住宅樓面將佔約401,828方呎。
資料顯示，長實集團早於1998年透過土地招標，以逾1.2億港元投得該土地，當時每方呎樓面地價僅約199元。
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