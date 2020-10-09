長實海澄軒酒店改建住宅　增設電單車及單車泊位

上述酒店佔地約86,114方呎，現為「其他指定用途」註明「酒店」地帶，申請人要求改劃作「住宅(甲類)12」用途，以作分層住宅及酒店發展。

今次申請主要增加電單車位及單車停泊位，整體發展規模均與早前提交方案大致相同。項目現提供831個酒店房，計劃將其中637個房間，改建作住宅單位，佔比例約76.7%。餘下194伙保留作酒店用途，總樓面約591,751方呎，其中住宅樓面將佔約401,828方呎。

資料顯示，長實集團早於1998年透過土地招標，以逾1.2億港元投得該土地，當時每方呎樓面地價僅約199元。

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