新盤動向：柏傲莊I首推180伙 一房戶入場費628.9萬元

首批單位最低售價為2A座8樓E室，實用面積322方呎，一房間隔，折後售價628.9萬元，呎價19,531元。

呎價最平為3B座8樓C室套三房戶，實用面積723方呎，扣除優惠後售價1201.5萬元，呎價16,618元。

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