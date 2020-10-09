新盤動向：柏傲莊I首推180伙 一房戶入場費628.9萬元
2020年10月09日 15:20
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黃浩賢(右)稱柏傲莊I首批推出180伙。
踏入第4季發展商爭相推盤搶客，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I周五(9日)公布首張價單，集團營業及市務部總監黃浩賢稱，首批推出180伙，包括一至三房間隔，扣除最高20%總折扣後，一房戶售價由628.9萬港元起。整批單位折後呎價16,618元起，平均呎價約18,921元。
首批單位最低售價為2A座8樓E室，實用面積322方呎，一房間隔，折後售價628.9萬元，呎價19,531元。
呎價最平為3B座8樓C室套三房戶，實用面積723方呎，扣除優惠後售價1201.5萬元，呎價16,618元。
黃浩賢表示，定價高於同系沙田溱岸8號二手參考價，反映項目擁有鐵路雙線及大型商場的特質，明日開始收票及開放示範單位，會視乎周末收票反應，再與港鐵公司(00066)商討開售時間。
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