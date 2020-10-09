歐股早市靠穩　珠寶商Pandora飆13%

歐洲股市小幅上漲，其中英股報6,001點，升23點或0.4%；德股報13,062點，升20點或0.16%；法股報4,937點，升25點或0.53%。

倫敦證券交易所(LSE)宣布，同意以43億歐元，向泛歐交易所(Euronext)出售意大利證券交易所(Borsa Italiana)。有關出售須視乎倫交所收購數據供應商Refinitiv的結果。倫交所及泛歐交易所分別升不足1%。

丹麥珠寶商(Pandora)提高利潤指引後，股價飆13%。數據顯示，散戶趁低吸納能源及旅遊股票，飛機引擎製造商Rolls-Royce股價升14%。

丹麥保險公司Tryg發布了第三季度財報後股價跌了3.6%。

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