新股專輯：傳世茂服務下周路演 料集資78億元
2020年10月09日 15:39
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市場消息透露，中國房地產商世茂集團(00813)分拆世茂服務已通過聯交所上市聆訊，將於下周路演，預期集資10億美元(約78億港元)。
截至2019年12月底止，世茂服務在管總建築面積6,820萬平方米，按年增加51.55%；合約總建築面積逾1億平方米，按年升67.05%。世茂持有其上市前90%股權，騰訊(00700)及紅杉資本中國基金分別持股4.668%及5.332%股權。
世茂服務於2019年錄得盈利3.84億元人民幣(下同)，按年增長1.63倍；收入亦按年大升87.24%至24.89億元，物業管理服務收入比重逐步減少，按年減少15.7個百分點至48.2%，而社區增值服務則按年增加18.9個百分點至26%。
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