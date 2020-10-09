新股專輯：傳世茂服務下周路演　料集資78億元

世茂服務於2019年錄得盈利3.84億元人民幣(下同)，按年增長1.63倍；收入亦按年大升87.24%至24.89億元，物業管理服務收入比重逐步減少，按年減少15.7個百分點至48.2%，而社區增值服務則按年增加18.9個百分點至26%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299