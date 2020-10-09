【產經直播】北水重臨　港股點解升唔起？

內地股市長假後復市做好，雖然北水重臨，不過港股周五(9日)先升後跌，高開150點後，走勢反覆，最終收報24,119點，跌74點，成交增至1,125億元；北水回歸，港股點解升唔起？恒指24,000關真係難企穩？

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