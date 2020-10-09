【產經直播】北水重臨 港股點解升唔起？
2020年10月09日 16:01
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內地股市長假後復市做好，雖然北水重臨，不過港股周五(9日)先升後跌，高開150點後，走勢反覆，最終收報24,119點，跌74點，成交增至1,125億元；北水回歸，港股點解升唔起？恒指24,000關真係難企穩？
科網股個別發展，有指華為出售榮耀手機業務的消息不實，小米集團(01810)即市最多彈3%；至於阿里巴巴(09988)創香港上市新高後回落，有貨繼續揸？另外，部分二線科網股炒上，金蝶國際(00268)破頂、閱文集團(00772)亦創兩年多新高，仲有冇邊隻落後股份博得過？
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