二手樓價指數連升兩周　最新報178.05點

今周二手樓價指數四大整體指數齊升，是近7周首次出現。中原城市領先指數CCL連升兩周，最新報178.05點，按周升0.74%。早前CCL連續5周企穩176點水平，跌幅持續收窄，樓價出現尋底迹象。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.38點，按周升0.38%，結束連續3周企穩179點。CCL(中小型單位)報178.14點，按周升0.50%，結束連續3周企穩177點。

CCL(大型單位)報177.63點，按周升2.01%，升幅為73周以來最大。豪宅樓價早前跌至172.85點後，連升2周共2.76%，走勢率先出現V型反彈。

分區方面，九龍CCL_Mass報175.17點，按周升0.34%，連升2周共1.27%。早前新界兩區率先尋底，今周九龍樓價亦跟隨其後，確認尋底成功。新界西CCL_Mass報168.10點，按周升2.43%，升幅為23周新高。港島CCL_Mass報183.11點，按周跌0.71%，連跌2周共1.45%，繼續尋底，但離底不遠。新界東CCL_Mass報188.40點，按周跌0.66%，連續3周企穩189點水平。

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