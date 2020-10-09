中美金融戰：要躲開美大選動盪　螞蟻IPO時間不多了

外國傳姏報道，要在美國大選造成市場動盪前進行備受期待的市場首次亮相，螞蟻集團餘下的時間已經不多了。現在，其銀行家必須準備應對華盛頓就限制這家支付巨頭展開辯論可能引起的任何延誤。

報道指出，美國高級官員圍繞如何及是否限制螞蟻集團和騰訊控股支付系統的辯論，最近幾周已經加速，不過暫時還不會作出決定。

由28名外部專家進行的香港IPO聆訊原預計在上周舉行，但並未發生。如果進一步推遲，IPO可能會與美國大選的時間存在交叉。一些人預計，郵寄選票的激增會造成長期的不確定性。香港IPO定價與開始交易之間長達一周的跨度意味着，投資者將面臨市場波動加劇的風險。

螞蟻集團據悉期望實現2,500億美元的估值，從而超越美國銀行躋身全球市值最高的金融公司之列。其吸引力在於它擁有超過7億月活躍用戶，其中大部分在中國，他們利用支付寶來獲得從貸款、旅行服務到外賣等各種服務。不過，美國可能的限制會令螞蟻集團的海外雄心遭到質疑，並可能損害其與美國公司的關係。

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