【市後重點睇】金價漲至1913美元　道期升逾百點

美匯指數跌至93.47；港匯反覆處7.75；離岸人民幣(CNH)強見至6.6976，最新報6.7095；美元兌日圓升至105.95；歐元企1.1775；英鎊報1.2958。金價漲至1,913美元水平。布油徘徊於43美元水平；紐油見41.28美元。道指期貨升逾100點。

-香港金融集團中途停牌，股價曾瀉近90%。

●新股專輯：

-雲頂新耀收報72.75元，升32.2%，每手帳賺8,875元。

-威海銀行未獲足額認購，下限3.35元定價。

●歐股早市靠穩，珠寶商Pandora飆13%。

●【全球攬炒】英國8月份經濟復甦速度不及預期一半。

●新冠肺炎：新加坡延長地產商紓困措施6個月。

●【旅業蕭條】卡塔爾航空：行業面臨崩潰，復甦或待2024年後...。

●【影業寒冬】傳美國華納媒體重組，或裁員數千人。

●中國經濟：9月財新服務業PMI報54.8，就業形勢不容過分樂觀。

●國際金融協會：料G20對貧窮國家暫緩還債倡議延長不逾1年。

●全球經貿戰：傳Orange比利時棄華為，轉用諾基亞設備。

●挑戰英特爾！傳AMD逾2340億元洽購賽靈思。

●【大行報告】大摩上調2021年度iPhone出貨量預測。

●太誇張！美國50大富豪身家接近1.65億窮人資產總和。

●傳安信信貸重啟賣盤，眾行及象錢寶為潛在買家。

●調查：

●深圳與人民銀行合作開展數碼人民幣紅包試點，總額1,000萬元人民幣。

●人民幣速遞：中間價報6.7796，較上日大幅上調305點子。在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)齊創2019年4月以來近1年半新高。有分析指，若拜登勝出美國總統大選，將利好人民幣走勢。

●新盤動向：柏傲莊I首推180伙，一房戶售價由628.9萬起。

●二手樓價指數連升兩周，最新報178.05點。

●港元拆息︰1個月跌至0.4厘。

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