【市後重點睇】金價漲至1913美元 道期升逾百點
2020年10月09日 16:20
東網電視更多新聞短片
美匯指數跌至93.47；港匯反覆處7.75；離岸人民幣(CNH)強見至6.6976，最新報6.7095；美元兌日圓升至105.95；歐元企1.1775；英鎊報1.2958。金價漲至1,913美元水平。布油徘徊於43美元水平；紐油見41.28美元。道指期貨升逾100點。
●恒生指數全日收報24,119點，跌74點或0.3%，主板成交約1,125.47億港元。其中阿里巴巴升上293元新高後，收市倒跌1%。https://bit.ly/33I7Xly
-香港金融集團中途停牌，股價曾瀉近90%。
●新股專輯：
-雲頂新耀收報72.75元，升32.2%，每手帳賺8,875元。
-威海銀行未獲足額認購，下限3.35元定價。
●A股快報：滬綜指收升1.6%，創業板指飆3.8%。https://bit.ly/3nrygo1
●亞洲股市：日股收升27點，本周漲2.5%。https://bit.ly/2SCG3Rt
●歐股早市靠穩，珠寶商Pandora飆13%。
●【全球攬炒】英國8月份經濟復甦速度不及預期一半。
●新冠肺炎：新加坡延長地產商紓困措施6個月。
●【旅業蕭條】卡塔爾航空：行業面臨崩潰，復甦或待2024年後...。
●【影業寒冬】傳美國華納媒體重組，或裁員數千人。
●中國經濟：9月財新服務業PMI報54.8，就業形勢不容過分樂觀。
●國際金融協會：料G20對貧窮國家暫緩還債倡議延長不逾1年。
●全球經貿戰：傳Orange比利時棄華為，轉用諾基亞設備。
●挑戰英特爾！傳AMD逾2340億元洽購賽靈思。
●【大行報告】大摩上調2021年度iPhone出貨量預測。
●太誇張！美國50大富豪身家接近1.65億窮人資產總和。
●傳安信信貸重啟賣盤，眾行及象錢寶為潛在買家。
●滙豐：為業務和供應鏈設下2030年「淨零排放」目標。https://bit.ly/3d9VHNV
●調查：
-環球投資者9月份信心指數降至83.9。https://bit.ly/3dcPKj7
-港消費者信心指數按季挫13.3%，買樓信心急降兩成。https://bit.ly/2SE7QRB
●深圳與人民銀行合作開展數碼人民幣紅包試點，總額1,000萬元人民幣。
●人民幣速遞：中間價報6.7796，較上日大幅上調305點子。在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)齊創2019年4月以來近1年半新高。有分析指，若拜登勝出美國總統大選，將利好人民幣走勢。
●【股民熱話】特朗普能阻螞蟻集團上市嗎？https://bit.ly/3dnNdmx
●新盤動向：柏傲莊I首推180伙，一房戶售價由628.9萬起。
●二手樓價指數連升兩周，最新報178.05點。
●港元拆息︰1個月跌至0.4厘。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！