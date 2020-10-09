中國經濟：9月份物流業景氣指數回升至56.1%

中國物流與採購聯合會周五(9日)發布的數據顯示，9月份中國物流業景氣指數為56.1%，較上月回升3.9個百分點。中國物流信息中心主任何輝認為，9月份，中國物流業景氣指數較上月有較大幅度回升，顯示出隨着「金九銀十」傳統旺季到來和兩節的臨近，物流活動進一步活躍。

此外，中國物流與採購聯合會和中儲發展股份有限公司聯合調查的中國倉儲指數，9月份為50.8%，按月持平，且連續七個月保持在盛衰分界線以上，表明行業保持平穩良好發展態勢。去庫存效果顯現，品種方面表現出較為明顯的分化趨勢，大宗商品類普遍呈現庫存下降的趨勢，特別是鋼材、機械設備等商品，庫存下降較為顯著；消費品庫存普遍仍有所增長，特別是日用品和紡織品。

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