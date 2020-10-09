新盤動向：代理料柏傲莊I首批單位「一Q清枱」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，沙田大圍站柏傲莊I今天(9日)公布首張價單，發展商開價相當克制，貼近同區二手價錢，加上同期一手供應不多，有少許「獨市」優勢，相信首批單位「一Q清枱」應沒問題。

他指出，一房單位折實入場費628.9萬元起，相信可獲年青上車客垂青，加上鐵路站上蓋物業亦方便上班族，而三房戶訂價亦具吸引力，相信發展商亦以策略性訂價吸引換樓客入市。現時市場上剛性需求高企，相信發展商只要加推時加價幅度維持克制，市場亦能消化加推單位，預計第四季起，一手市場每月可錄約1,500宗成交。

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