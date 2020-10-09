舜宇光學科技9月手機鏡頭出貨量升15%
2020年10月09日 16:43
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舜宇光學科技(02382)公布，9月玻璃球面鏡片出貨量342.3萬件，按月增87.6%，按年則增28.9%；手機鏡頭出貨量16.7億件，按月增3.2%，按年則增15.5%；車載鏡頭出貨量637.2萬件，按月增17.7%，按年則增32%。
期內手機攝像模組出貨量5,896.1萬件，按月跌2.9%，按年則升21.9%。
集團表示，手機鏡頭出貨量按年上升15.5%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。車載鏡頭出貨量按年上升32%，主要是因為受海外疫情影響減少。手機攝像模組出貨量按年上升21.9%，主要是因為公司手機攝像模組市場份額的上升。
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