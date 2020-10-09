迎難而上？ 中企赴美IPO集資額料創六年新高

雖然中美矛盾白熱化，但中國公司仍然將美國作為上市的首選之地。外電數據顯示，總部設在中國的企業，今年至今已通過在美國首次公開售股募集91億美元(折合約709億港元)，令今年全年有望成為2014年以來集資額最高的年份。此外，正籌備即將在美上市的中企，尚有名創優品和陸金所。

美國總統特朗普5月表示關注不遵守美國會計準則的中國企業；8月美國監管機構威脅禁止中國公司在美國上市。可此舉未有冷卻中企往美國上市的熱情。貝殼找房7月在美上市籌集24億美元，電動汽車製造商小鵬汽車在美首發集資17億美元。

數據顯示，今年以來中資公司在全球通過IPO籌集的947億美元資金中，有86%是在中國大陸和香港。螞蟻集團即將進行的香港和上海兩地同時上市，可能會籌集多達350億美元。叫車平台嘀嗒出行有指亦已向港交所提交了初步備案文件。

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