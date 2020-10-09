新股專輯：雲頂新耀首日升32%　大戶賺價蝕息

不過，大戶以「頂頭槌飛」認購則要輸錢。雲頂新耀每張「頂頭槌飛」僅獲分派10手，假設以孖展息率2.98厘借九成計，8日孖展利息高逾10.37萬元，意味該股首日須升近38%才可「回本」。每張「頂頭槌飛」首日帳面賺8.875萬元，計及孖展息則要蝕逾1.5萬元。

該股公開發售部分錄超額認購653.41倍，國際發售股份獲超額認購26倍。每手500股，一手中籤率2%，申請80手始可穩獲一手，集資淨額約32.841億元。

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