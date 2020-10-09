SEA TO SKY周六賣285伙　共收逾900個登記

長實地產投資董事郭子威表示，對是次認購成績感到滿意，預期明天銷售反應理想。

項目明日發售單位包括55伙兩房、190伙三房及40伙四房戶，整批單位折實平均呎價17,441元，仍屬原價推出，價單計總值約47億元。其中最低入場費為3座5樓F室，折實售價708.7萬元，呎價14,983元。海景三房戶最低呎價則由15,001元起。

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