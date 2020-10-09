【中環剝花生】環球變數多　要如何避險？

美國總統特朗普早前確診新冠肺炎，但似乎未獲選民同情，而他為爭取支持，最近傳出新的攻擊目標是包括螞蟻集團支付寶在內的中國支付平台；美國大選前，不明朗因素愈來愈多，環球股市是否難逃一跌？不過，中國經濟復甦步伐強勁，A股可成避風港？或是穩陣起見，不如炒金及買iBond？

今集《中環剝花生》搵嚟中薇證券研究部董事黃偉豪，以及資深投資者梁宇恆(A Sir)同你分析。

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