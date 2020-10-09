新股專輯：當代置業同系物管公司第一服務下周招股

該公司是次發行2.5億股新股，90%為國際配售，10%為香港公開發售，集資最多6.15億元，所得約50%將用於尋求戰略或投資物業管理公司；約20%用於投資能源項目；約5%用於研發綠色科技；約10%用於提升信息技術系統及發展智慧社區；約5%用於吸引及培養人才；約10%用於一般業務營運及用作營運資金。

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