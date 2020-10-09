新股專輯：當代置業同系物管公司第一服務下周招股
2020年10月09日 17:11
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中國房地產發展商當代置業(01107)同系物業管理公司第一服務(02107)下周一起至周四(12至15日)招股，每股招股價介乎1.86至2.46港元，每手2,500股，入場費6,211.97元，預期10月22日掛牌。海通國際為獨家保薦人。
該公司是次發行2.5億股新股，90%為國際配售，10%為香港公開發售，集資最多6.15億元，所得約50%將用於尋求戰略或投資物業管理公司；約20%用於投資能源項目；約5%用於研發綠色科技；約10%用於提升信息技術系統及發展智慧社區；約5%用於吸引及培養人才；約10%用於一般業務營運及用作營運資金。
當代置業大股東張雷及張鵬合共持有第一服務上市前75.5%股份，另外中金(03908)旗下CICC Global持股約1.2%。該公司於中國52個城市提供物業管理服務，合共管理99個物業項目。截至今年4月，在管建築面積達1,500萬平方米，盈利及收入分別錄1,551.6萬元人民幣及2.24億元人民幣。
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