新盤動向：代理指柏傲莊I開價具競爭力

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，沙田大圍站柏傲莊I首批單位以吸引價登場，一房入場折實僅逾600萬元，與同區二手及半新盤相比，極具競爭力，料掀起搶購潮，吸引自用及投資客入市。

布少明指，同系溱岸8號現時二手平均呎價逾1.9萬元，同區名城則接近1.7萬元，是次柏傲莊I售價極具吸引力，區內二手交投料凍結，預計項目落成後，呎租可達約60元水平，回報率約3厘。

踏入第四季，發展商推盤步伐加快，預計市場約有1.1萬伙供應推出，購買力續釋放，預計季內錄約6,000宗一手成交，至於二手市場交投亦熾熱，平均每月料錄4,000宗水平。

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