【全球攬炒】世銀：南亞經濟勢破天荒萎縮7.7%　最慘係...

外國傳媒報道，世界銀行發表最新報告表示，疫情重創全球經濟，南亞經濟2020年陷入史上最嚴重衰退，經濟萎縮幅度料達7.7%；亞洲「三哥」印度今個財政年度經濟將萎縮9.6%。

世界銀行近日發表半年一次的「聚焦南亞」(South Asia Focus)報告，受疫情打擊，南亞在經歷過去5年、每年經濟平均增長6%後，今年正陷入有史以來最嚴重的經濟衰退，萎縮幅度超乎預期，達7.7%。

雖然報告預測，南亞明年經濟可反彈4.5%，但考慮到人口增長因素，南亞人均收入將比2019年的估計低6%，這顯示南亞經濟縱使勢在明年反彈，但不會抵銷新冠病毒對區內經濟造成的持久傷害。

個別國家來看，經濟倚賴旅遊收入的馬爾代夫受疫情打擊最大，估計今年經濟大幅萎縮19.5%。第二嚴重的是印度！世界銀行料今個財政年度印度經濟將萎縮9.6%。印度財政或會計年度從當年4月1日起至翌年3月31日止，與香港一樣。

世界銀行南亞地區首席經濟學家Hans Timmer說，印度經濟情況比以往任何時候都糟糕，甚至比爆發國際收支危機時還要糟糕得多。40年前爆發的國際收支危機，導致南亞和印度經濟萎縮到創紀錄的低位。

他表示，印度經濟遭受重創的原因之一是在疫情初期實施非常嚴格的封鎖政策，這項政策為經濟帶來的傷害反映在4到6月這季的經濟萎縮中。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）表示，樂觀的一面是印度外匯存底達到歷史最高水準，截至9月18日那週，印度外匯存底達5450億3800萬美元；之前外匯存底曾於1991年3月底暴跌到58億美元，僅勉強夠支付3個月的進口費用。

世界銀行警告，印度製造業產出大幅萎縮，使貧困和脆弱家庭生活相當艱難，特別是非正規經濟中打散工的外地民工和工人。整體而言，這次病毒全球大流行使城市的貧困群體更加貧困，造成一系列非農業就業的「新貧困」。

報告亦顯示，印度鄰國斯里蘭卡也在疫情中受重創，估計今年經濟將萎縮6.7%。值得留意的是，斯里蘭卡外債高築，單是中國就佔10%。

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