首隻房地產信託ETF！三星亞太高息房託ETF下周四上市　

三星資產運用香港宣布，將推出三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(港幣櫃台﹕03187；美元櫃台：09187)，預計於下周四(15日)掛牌。

該ETF為香港首隻房地產信託ETF，追蹤標普高收益亞太地區(紐西蘭除外)房地產投資信託精選指數的表現，上市價為2.5美元(約20港元)，每手200個基金單位，入場費約500美元(約3,900港元)，管理費為每年0.65%。

該產品的股息將從2021年開始，每半年以美元分派，由管理人酌情決定。相關追蹤指數有30隻成分股，涵蓋在新加坡、香港、澳洲和日本等亞太區已發展市場上市的房地產信託基金，截至2020年9月30日總市值約719.4億美元，該指數的指示性股息率為5.73%。

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