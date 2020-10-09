卓佳及光大新鴻基合作　共拓高端財富管理

獨立信託公司卓佳信託及財富管理機構光大新鴻基宣布，雙方建立策略合作夥伴關係，以進一步滿足高淨值資產人士和企業對資產規劃及保障不斷增長的需求，攜手提供綜合信託及財富管理解決方案。

卓佳信託提供全面的定制解決方案，為超高淨值資產人士提供跨世代財富管理，並為客戶擔任特定信託的受託人，其服務涵蓋信託規劃、成立及持續管理，能與光大新鴻基全面的財富管理服務優勢互補，可為客戶提供跨世代財富保障。

卓佳信託行政總裁溫佩麟表示，與光大新鴻基理念一致，期望透過提供服務，與客戶建立長期合作關係。公司努力協助客戶應對市場變化，降低風險，迎接未來，以進一步捕捉此市場迅速增長的商機。

光大新鴻基副行政總裁戴耀權期望，透過引進具深度的家族信託產品及服務，進一步聚焦及加強財富傳承及配置的客戶層，為高端客戶提供與時並進、長久的財富管理服務。

近年，個人客戶對家族財產承傳及遺產規劃的需求增加，而企業對可持續發展的信託服務需求亦愈見殷切。高淨值資產客戶的資產管理需要日趨複雜，從最初的以財富創造和管理為主，逐漸演變為以遺產繼承和資產保護規劃為首要目標。家族辦公室和新一代高淨值資產人士為信託行業發展提供了新動力，帶動市場需求出現大幅增長。

根據香港證監會最新的資產及財富管理活動調查，截至2019年12月31日，香港資產和財富管理業務的管理資產規模按年上升20%，達28.76萬億港元(約3.69萬億美元)；香港的信託持有資產增長11%至3.84萬億港元，其中來自家族辦公室、私人信託、慈善機構和其他公司的資產大幅攀升31%至8,490億港元。

卓佳信託業務主管董事總經理邵偉球指，信託已從監護工具，演變成為遺產傳承和規劃及家族資產保障的高階工具，信託已成為財富管理不可或缺的一部分。即使市場動盪，但香港的資產和財富管理業務在2019年仍錄得雙位數的強勁增長，在經濟環境欠佳的情況下仍然商機處處。

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