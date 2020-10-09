投資者入市小心！摩通：正為客戶增持現金　因為...

外國傳媒報道，摩根大通財富管理部門JP Morgan Securities董事總經理兼財務顧問Colleen O'Callaghan表示，正為客戶增持現金，以避免美國國會和白宮遲遲未能達成新一波財政刺激措施協議的風險。

Colleen O'Callaghan管理着超過30億美元(約234億港元)的資產，並警告紓困協議陷入僵局是目前華爾街面臨的最大風險。

她接受採訪時說：「我們一直努力減持股票，可能會以現金形式持有一段時間。」她認為，謹慎地做法是對客戶的資產進行微調，減持部分股票，增加現金部位，然後耐心等待。一旦對經濟復甦道路和美國總統大選情況更加明朗，她會重新動用這筆現金。

由於消費者支出佔美國經濟總值約2/3，故她警告，刺激方案的延誤對消費者支出的影響最大，隨着年底購物旺季來臨，市場風險更大。

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