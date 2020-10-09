特朗普警告：拜登加稅計劃將令經濟衰過1929年大蕭條

外國傳媒報道，目前距離美國總統大選剩下不足1個月，特朗普周四(8日)接受訪問時指出，若民主黨候選人拜登勝出，美國的稅收將被大幅調升，經濟恐陷入大蕭條，甚至較1929年大蕭條更糟糕。

他表示，其減稅政策是美國經濟表現如此亮麗的原因之一，即使是在疫情期間也是如此，但拜登想把一切都帶走，並將稅率以美國前所未見的比例進行大幅調升。

特朗普警告，拜登的稅收計劃是災難。事實上，最新的民調顯示，儘管今年遭遇疫情，仍有56%登記選民表示，生活較4年前過得更好。

報道指出，拜登主張對年收入超過40萬美元(約312萬港元)的企業及個人加稅，並計劃將個人所得稅率從37%調高至39.6%。高於40萬美元的工資將被徵收12.4%社會保障稅，並由員工及僱主平均分擔。另外，特朗普的《減稅和就業法案》將企業利得稅自35%降至21%，但拜登計劃將其調高到28%。

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