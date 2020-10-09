【零售浩劫】疫情重創歐美　無印良品首錄季度虧損

外國傳媒報道，無印良品(Muji)母公司良品計劃周四(8日)公布上季(6到8月)業績，淨虧損達128億日圓(約9.4億港元)，為歷年同期首次虧損，主因是疫情導致歐美地區門市延後重新開張，顧客回流情況也遜預期。

無印良品6至8月淨虧損達128億日圓，較去年同期淨利潤67億日圓大幅倒退。其中，歐美營業虧損達33億日圓，較去年同期虧損4,100萬日圓擴大。無印良品截自8月底，在歐美地區開設72間分店，佔全球門市不足一成。

不過，在日本本土方面，受惠疫情影響，日本民眾在家時間增加，家用商品需求提升，特別是咖喱等食品類商品銷售大幅增長四成，帶動國內營業利潤增長9%，達49億日圓，直營店的同店銷售也增長8%。

良品計劃社長松崎曉坦承，北美地區許多門市目前都不能回復正常營運，歐洲地區顧客為了保持社交距離，回流情況也相對緩慢。

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